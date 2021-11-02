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    Рибалта: Матч «Ювентус» — «Зенит» завершится со счетом 1:1

    Футбол Зенит Ювентус Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился ожиданиями от встречи питерского клуба с «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Хавьер Рибалта
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    Хавьер Рибалта

    «В первом матче была очень равная игра. И справедливым результатом была бы ничья. Но такие команды, как "Юве", обладающие таким подбором классных футболистов, могут забить в любой момент. Они и сделали это на последних минутах матча. Удивился ли я игре "Зенита"? Ни капли. Я не был удивлён, потому что знаю, что "Зенит" — хорошая команда.

    За кого буду болеть? Даже не знаю! Я хорошо поработал в обеих командах. Здорово провёл время и в Турине, и в Петербурге. Так что завтра я не буду болеть. Буду просто наслаждаться игрой!

    Шансы есть всегда, это совершенно точно. На уровне Лиги чемпионов команды более или менее равны. Так что возможно всё. "Ювентус" проиграл два последних матча. И они могут быть злыми. Но в то же время они могут немного нервничать из-за этих результатов. Так что почему бы и нет?

    Думаю, что для "Ювентуса" все матчи важны. Они идут от игры к игре и не смотрят дальше ближайшего матча. Самая главная игра — ближайшая. Так что о "Фиорентине" никто думать не будет. Это точно.

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    • Не будет ли "Зениту" лучше в Лиге Европы? Если у тебя есть шанс играть в Лиге чемпионов, им надо пользоваться. В плей-офф попался бы сложный соперник. Тем не менее это будет Лига чемпионов. Это важно. "Зенит" должен присутствовать в Лиге чемпионов как можно дольше. А думать: "Окей, может, лучше мы пойдём в Лигу Европы" — это неправильно. Нужно постоянно думать о победах. Даже если ты проигрываешь в Лиге чемпионов, ты проигрываешь топ-командам. Как по мне, это гораздо лучше.

    Я думаю, что матч закончится со счётом 1:1. У "Зенита" забьет Сердар. У "Юве" — Мората», — приводит слова Рибалты Sport24.

    Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит».

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