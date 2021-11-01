Данило: Игра с «Зенитом» будет очень вовремя. Мы злы после последних матчей

Защитник «Ювентуса»высказал мнение об ответном матче св рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что первый очный поединок команд в Санкт-Петербурге завершился победой туринского клуба со счетом 1:0.

«Игра с "Зенитом" будет вовремя. Мы злы после последних матчей. Завтра нас ожидает трудный поединок, но мы должны выступить наилучшим образом.

Команда едина. Мы сосредоточены на наших хадачах. Наша цель — победа в Лиге чемпионов. У нас есть опыт и качество, чтобы попытаться ее выиграть», — сказал он пресс-службе УЕФА.

«Ювентус» с девятью очками возглавляет группу H. «Зенит» (3) располагается на третьей строчке.

Отметим, что туринская команда не может выиграть в чемпионате Италии три последних матча.