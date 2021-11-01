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    Данило: Игра с «Зенитом» будет очень вовремя. Мы злы после последних матчей

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    Защитник «Ювентуса» Данило высказал мнение об ответном матче с «Зенитом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Данило
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    Данило

    Напомним, что первый очный поединок команд в Санкт-Петербурге завершился победой туринского клуба со счетом 1:0.

    «Игра с "Зенитом" будет вовремя. Мы злы после последних матчей. Завтра нас ожидает трудный поединок, но мы должны выступить наилучшим образом.

    Команда едина. Мы сосредоточены на наших хадачах. Наша цель — победа в Лиге чемпионов. У нас есть опыт и качество, чтобы попытаться ее выиграть», — сказал он пресс-службе УЕФА.

    «Ювентус» с девятью очками возглавляет группу H. «Зенит» (3) располагается на третьей строчке.

    Отметим, что туринская команда не может выиграть в чемпионате Италии три последних матча.

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