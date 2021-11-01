Президент «Урала» о реформе РПЛ: Приехал обкуренный голландец и рассказал нам

Президент «Урала»поделился своим мнением о возможных реформах в российской Премьер-лиге, которые ранее предложила компания Hypercube из Нидерландов.

«Слава богу, реформы ушли с повестки. Червиченко правильно говорит: "Приехал обкуренный голландец и рассказал нам".

У голландца спрашиваешь: "Кто-то играет в мире по такой системе?". Он говорит, что нет. А почему мы должны? Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы.

Я всегда был за лимит, чтобы играли наши ребята. Если сейчас убрать лимит, будет проще привезти иностранцев, но кто в сборной-то играть будет? Капелло говорил, что из 60 человек выбирает игроков. Пока нам не стоит лимит отменять. Когда вырастут молодые ребята, тогда он сам отпадет», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Напомним, в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.