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    Президент «Урала» о реформе РПЛ: Приехал обкуренный голландец и рассказал нам

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    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился своим мнением о возможных реформах в российской Премьер-лиге, которые ранее предложила компания Hypercube из Нидерландов.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Слава богу, реформы ушли с повестки. Червиченко правильно говорит: "Приехал обкуренный голландец и рассказал нам".

    У голландца спрашиваешь: "Кто-то играет в мире по такой системе?". Он говорит, что нет. А почему мы должны? Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы.

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    • Я всегда был за лимит, чтобы играли наши ребята. Если сейчас убрать лимит, будет проще привезти иностранцев, но кто в сборной-то играть будет? Капелло говорил, что из 60 человек выбирает игроков. Пока нам не стоит лимит отменять. Когда вырастут молодые ребята, тогда он сам отпадет», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

    Ранее президент РФ Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

    Напомним, в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.

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