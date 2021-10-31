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    «Химки» — «Урал»: Глушаков выйдет с первых минут

    «Химки» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Химки» и «Урал» определили стартовые составы на матч 13 тура чемпионата России. Игра начнется в 19:00 по мск.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Химки»: Лантратов, Идову, Карпин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Мирзов, Боженов, Соколов, Адеми.

    Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Камышев, Сабович, Долгов, Садыгов.

    «Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гагнидзе.

    Запасные: Годзюр, Шмыков, Евсеев, Железнов, Ибрахимай, Максименко, Агеев.

    «Химки» являются фаворитом встречи. Ознакомиться с прогнозом можно здесь.

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