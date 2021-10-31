«Химки» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
«Химки»: Лантратов, Идову, Карпин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Мирзов, Боженов, Соколов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Камышев, Сабович, Долгов, Садыгов.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гагнидзе.
Запасные: Годзюр, Шмыков, Евсеев, Железнов, Ибрахимай, Максименко, Агеев.
«Химки» являются фаворитом встречи. Ознакомиться с прогнозом можно здесь.