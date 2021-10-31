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    «Химки» переиграют «Урал»?

    «Химки» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, РПЛ, 31 октября 2021 года

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    Денис Глушаков
    «Химки» сыграют на своем поле с «Уралом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 19:00 мск. «Химки» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Октября 2021 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 19:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Химки»

    «Химки» в нынешнем сезоне выступает откровенно неудачно. Подмосковный клуб находится в зоне стыков.

    На данный момент химкинцы занимают 14 место с 11 очками в активе. Правда, команда многовато пропускает — 19 мячей.

    В минувшем туре «Химки» были биты в столице. Динамовцы не оставили от обороны химкинцев камня на камня (4:1).

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    Более того, несмотря на кубковую победу над «Балтикой» в серии пенальти, химкинцы вылетели из турнира. Что ж, теперь можно сконцентрироваться на чемпионате.

    «Урал»

    Эта команда нынешний сезон проводит катастрофически неудачно. Уральцы замыкают турнирную таблицу РПЛ с 9 очками в активе.

    Причем наибольшую тревогу вызывает атака «Урала» — лишь 5 забитых мячей. Причем в трех последних матчах команда неизменно уступала с минимальным счетом.

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    • Уральцы без побед уже четыре матча. Последняя виктория датирована еще началом месяца, когда минимально на выезде была бита «Уфа».

    Даже наличие в составе Эрика Бикфалви пока не выручает команду. «Уралу» срочно нужно брать очки, иначе вылет в ФНЛ неизбежен.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Урал» — за 4.00.

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    В пользу химкинцев говорит фактор своего поля.

    «Урал» забивает меньше всех в лиге.

    Гости слишком неуверенно смотрятся в атаке, да и оборона «Урала» частенько дает сбой. Наши прогноз и ставка — Победа «Химок» с коэффициентом 2.00.

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    «Химки» — «Урал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. «Химки» переиграют «Урал»?
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