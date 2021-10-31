«Химки» сыграют на своем поле с «Уралом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 19:00 мск. «Химки» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» в нынешнем сезоне выступает откровенно неудачно. Подмосковный клуб находится в зоне стыков.

На данный момент химкинцы занимают 14 место с 11 очками в активе. Правда, команда многовато пропускает — 19 мячей.

В минувшем туре «Химки» были биты в столице. Динамовцы не оставили от обороны химкинцев камня на камня (4:1).

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Более того, несмотря на кубковую победу над «Балтикой» в серии пенальти, химкинцы вылетели из турнира. Что ж, теперь можно сконцентрироваться на чемпионате.

«Урал»

Эта команда нынешний сезон проводит катастрофически неудачно. Уральцы замыкают турнирную таблицу РПЛ с 9 очками в активе.

Причем наибольшую тревогу вызывает атака «Урала» — лишь 5 забитых мячей. Причем в трех последних матчах команда неизменно уступала с минимальным счетом.

Уральцы без побед уже четыре матча. Последняя виктория датирована еще началом месяца, когда минимально на выезде была бита «Уфа».

Даже наличие в составе Эрика Бикфалви пока не выручает команду. «Уралу» срочно нужно брать очки, иначе вылет в ФНЛ неизбежен.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Урал» — за 4.00.

В пользу химкинцев говорит фактор своего поля.

«Урал» забивает меньше всех в лиге .

Гости слишком неуверенно смотрятся в атаке, да и оборона «Урала» частенько дает сбой. Наши прогноз и ставка — Победа «Химок» с коэффициентом 2.00.