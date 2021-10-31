«Анже» — «Ницца»: счет матча 1:2, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче 12-го тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Раймон Копа», завершилась со счетом 1:2.

На гол Софьяна Буфаля с пенальти на 29-й минуте гости ответили точными ударами Анди Делора, который отличился на 57-й и 90+1-й минутах.

Футбол. Франция. Лига 1 Анже — Ницца 1:2 Голы: 1:0 Софьян Буфаль (пенальти) (29'), 1:1 Анди Делорт (57') Анже: Поль Бернардони, Венсан Мансо, Исмаэль Траоре, Ромен Тома, Джимми Кабо (Матиас Перейра Лаж, 74'), Батиста Менди, Тома Мангани, Сулейман Думбия (Пьеррик Капелле, 74'), Анжело Фюльжини (Azzedine Ounahi, 85'), Мохамед-Али Чо (Bilal Brahimi, 75'), Софьян Буфаль Ницца: Амин Гуири, Анди Делорт, Ассан Камара (Алексис Клод, 65'), Марио Лемина, Пабло Росарио (Кефрен Тюрам-Юльен, 74'), Лукаш Да Кунья (Hichem Boudaoui, 74'), Мельвен Бар, Данте, Жан-Клер Тодибо, Юсеф Аталь, Вальтер Бенитес Предупреждения: Анжело Фюльжини (31'), Ассан Камара (45 + 1'), Данте (64')

В турнирной таблице Лиги 1 «Анже» занимает восьмое место (17 очков), а «Ницца» — второе (23 очка).