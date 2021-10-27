В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном переносе матча с «Наполи»

прокомментировали информацию о возможном переносе матча Лиги Европы с

«Ни из "Наполи", ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи. На данный момент идея переноса матча с "Наполи" в другой город кажется нам абсурдной.

Ковид-протоколы УЕФА отработаны, "Спартак" все регламенты соблюдает четко, да и до игры еще много времени. Матч должен состояться в Москве», — сказали в пресс-службе столичного клуба.

Ранее итальянская Corriere dello Sport сообщила, что неаполитанцы обеспокоены эпидемиологической обстановкой в Москве и намерены обратиться в УЕФА. Допускалось, что «Наполи» попросит о переносе матча в другое место.

Матч 5-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» запланирован на 24 ноября.