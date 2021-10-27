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    «Арсенал» обыграл «Велес» в серии пенальти

    Футбол Кубок России Футбол России Арсенал Тула Велес Ростов Торпедо
    Тульский «Арсенал» в матче Кубка России победил «Велес» в серии пенальти (2:1 П).

    Данил Степанов
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    Данил Степанов

    Счет открыл игрок «канониров» Эванс Кангва. Сравнял счет у хозяев Артур Галоян.

    Футбол. Россия. Кубок
    Велес — Арсенал Тула 1:1
    Голы: 0:1 Эванс Кангва (33'), 1:1 Артур Галоян (75') Предупреждение: Nikolay Tarasov (90 + 2')

    В другом поединке «Ростов» на выезде проиграл «Торпедо» со счетом 0:2.

    Футбол. Россия. Кубок
    Торпедо — Ростов 2:0
    Гол: 1:0 Амур Калмыков (пенальти) (60') Удаление: Maksim Turishchev (61')

    У московского клуба забивали Амур Калмыков и Тимур Абдрошитов.

    На 61 минуте у ростовчан красную карточку получил Максим Турищев.

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