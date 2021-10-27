«Арсенал» обыграл «Велес» в серии пенальти

Данил Степанов Фото: «Арсенал»
Счет открыл игрок «канониров» Эванс Кангва. Сравнял счет у хозяев Артур Галоян.
Футбол. Россия. Кубок
Велес — Арсенал Тула 1:1
Голы: 0:1 Эванс Кангва (33'), 1:1 Артур Галоян (75') Предупреждение: Nikolay Tarasov (90 + 2')
В другом поединке «Ростов» на выезде проиграл «Торпедо» со счетом 0:2.
Футбол. Россия. Кубок
Торпедо — Ростов 2:0
Гол: 1:0 Амур Калмыков (пенальти) (60') Удаление: Maksim Turishchev (61')
У московского клуба забивали Амур Калмыков и Тимур Абдрошитов.
На 61 минуте у ростовчан красную карточку получил Максим Турищев.