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    «Унион» в большинстве упустил победу над «Штутгартом»

    «Штутгарт» — «Унион»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Берлинский «Унион» на выезде сыграл вничью с «Штутгартом» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата Германии.

    «Унион»
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    «Унион»

    Гости открыли счет на 31-й минуте — отличился нигерийский нападающий Тайво Авонийи.

    На 57-й минуте «швабы» остались в меньшинстве — две желтые карточки подряд получил защитник Атакан Каразор.

    Тем не менее, «Штутгарт» отыгрался в компенсированное время, благодаря голу Вахида Фагира.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Унион 1:1
    Гол: 0:1 Тайво Авонийи (31') Штутгарт: Фабиан Бредлов, Константинос Мавропанос, Hiroki Ito, Марк-Оливер Кемпф (Даниэль Дидави, 71'), Атакан Каразор, Тангуй Кулибали (Филипп Фёрстер, 82'), Nikolas Nartey (Орел Мангала, 55'), Ватару Эндо, Борна Соса, Хамади Аль-Гаддиуи (Wahid Faghir, 55'), Крис Фюрих (Матео Климович, 82') Унион: Тайво Авонийи (Кевин Бехренс, 74'), Шеральдо Бекер (Андреас Фогльзаммер, 74'), Нико Гисельман, Гриша Прёмель, Рани Хедира (Левин Эцтунали, 64'), Генки Харагути (Kevin Moehwald, 90'), Кристофер Триммель, Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Пауль Еккель, Андреас Люте Предупреждения: Nikolas Nartey (55'), Атакан Каразор (56'), Атакан Каразор (57'), Рани Хедира (62')

    «Унион» занимает 5-е место с 16 очками, «Штутгарт» — 13-е с 10.

    Следующий матч в чемпионате Германии «Штутгарт» проведет 31 октября в гостях против «Аугсбурга», «Унион» днем раньше примет «Баварию».

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