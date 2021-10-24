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    Газизов о матче с «Рубином»: Лучше подольше посмотреть ВАР, но принять правильное решение

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями после матча РПЛ против «Рубина» (1:1).

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Сегодня была масса моментов. В первом тайме мы играли лучше, во втором тайме лучше был "Рубин". Закономерный результат — ничья.

    Что касается судейства, то, на мой взгляд, судьи правильно все сделали и хорошо отработали.

    Лучше подольше посмотреть ВАР, но принять правильное решение. Ключевых ошибок сегодня не было. Во всех эпизодах разобрались грамотно.

    Гамид Агаларов в прекрасной форме, настойчивый, делает игру. Он прогрессирует. Это хорошо не только для нас, но и для российского футбола, когда появляются такие нападающие.

    Готовимся ли к предложениям по нему? Будут предложения, тогда поговорим. Я к этому спокойно отношусь», — сказал Газизов «Чемпионату».

    На игре работал главный судья Игорь Панин.

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