Газизов о матче с «Рубином»: Лучше подольше посмотреть ВАР, но принять правильное решение

Генеральный директор «Уфы»поделился мыслями после матча РПЛ против(1:1).

«Сегодня была масса моментов. В первом тайме мы играли лучше, во втором тайме лучше был "Рубин". Закономерный результат — ничья.

Что касается судейства, то, на мой взгляд, судьи правильно все сделали и хорошо отработали.

Лучше подольше посмотреть ВАР, но принять правильное решение. Ключевых ошибок сегодня не было. Во всех эпизодах разобрались грамотно.

Гамид Агаларов в прекрасной форме, настойчивый, делает игру. Он прогрессирует. Это хорошо не только для нас, но и для российского футбола, когда появляются такие нападающие.

Готовимся ли к предложениям по нему? Будут предложения, тогда поговорим. Я к этому спокойно отношусь», — сказал Газизов «Чемпионату».

На игре работал главный судья Игорь Панин.