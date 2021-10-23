Кордоба и Классон с первых минут сыграют против «Нижнего Новгорода»

Виктор Классон Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.
Запасные: Синицын, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Горбунов, Шарипов, Галаджан, Косарев.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Петров, Спайич, Стоцкий, Кривцов, Ильин.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.