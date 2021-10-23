Кордоба и Классон с первых минут сыграют против «Нижнего Новгорода»

Стали известны составы «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» на матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.

Запасные: Синицын, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Горбунов, Шарипов, Галаджан, Косарев.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Петров, Спайич, Стоцкий, Кривцов, Ильин.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.