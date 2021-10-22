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    Бека-Бека: Расстроены результатом матча с «Галатасараем», потому что «Локомотив» хорошо играл

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    Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал поражение от «Галатасарая» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

    Алексис Бека-Бека
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    Алексис Бека-Бека

    «Это была большая игра, у нас был серьезный соперник. Но мы провели хороший матч. Нам нужно взять лучшее из того уровня игры, который мы показали сегодня. Нужно стараться играть на том же уровне и выше.

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    • Конечно, мы очень сильно расстроены результатом, потому что команда играла хорошо. Нам не хватило реализации своих шансов. Соперник воспользовался одним из немногочисленных своих моментов», — приводит слова Бека-Бека «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает последнее место в группе. В трех матчах «железнодорожники» набрали одно очко.

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