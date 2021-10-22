Бека-Бека: Расстроены результатом матча с «Галатасараем», потому что «Локомотив» хорошо играл

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал поражение от «Галатасарая» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Это была большая игра, у нас был серьезный соперник. Но мы провели хороший матч. Нам нужно взять лучшее из того уровня игры, который мы показали сегодня. Нужно стараться играть на том же уровне и выше.

Конечно, мы очень сильно расстроены результатом, потому что команда играла хорошо. Нам не хватило реализации своих шансов. Соперник воспользовался одним из немногочисленных своих моментов», — приводит слова Бека-Бека «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает последнее место в группе. В трех матчах «железнодорожники» набрали одно очко.