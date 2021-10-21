Мостовой: Есть люди, которые подводят «Спартак». Рассказов — это ужас

Бывший футболист «Спартака»признался, что его разочаровала игра некоторых футболистов московской команды в матче Лиги Европы против «Лестера».

По ходу встречи «Спартак» вел 2:0, но позволил сопернику отыграться и вырвать победу. Третий мяч красно-белые забили при счете 2:4.

«По итогам этого матча я сильно расстроен. И не из-за того, что "Спартак" играл плохо, это не так.

Я расстроен из-за того, что есть люди, которые подводят команду из-за своих тактических ошибок. В первую очередь я имею в виду Рассказова, это ужас. Команда борется, не сказать что и "Лестер" сильно переигрывает "Спартак", и тут вдруг Николай просто падает и оставляет Даку один на один. Сделай два шага и выбей мяч, это просто футбольный интеллект. Передачу было не так трудно перехватить, но у него такие ошибки случаются уже не в первый раз. А в итоге все усилия команды насмарку, хотя в первом тайме "Спартак" вел 2:0. Хотя команда постаралась и вернулась в игру, смогла отыграть один гол, но результат это не изменит.

Да, те три пропущенных гола получились именно из-за ошибок игроков. Все время присутствовало ощущение, что "Лестер" сейчас добавит в физике и скорости, да и в целом по игре соперник был сильнее. Наши от некоторых столкновений просто падали, а игроки английской команды стояли, как вкопанные. Это в любом случае другой уровень.

Соболев молодец , старался. Но оба гола Саши не могу назвать какими-то классными, в первом был рикошет, во втором бил в пустые после классного паса с фланга. Промес и Мозес сделали практически все для этого гола, так что его особой заслуги тут нет. Но по части борьбы Соболев молодец, цеплялся за верховые мячи, часто скидывал партнерам.

Даже в дерби "Спартак" не то чтобы сильно проявлял характер. "Динамо" вообще должно было 3:0 выигрывать, это больше их ошибки, чем заслуга "Спартака". Но здорово, что игроки побежали забивать. Сегодня в принципе случилось то же самое, только второй мяч отыграть не удалось. Но за попытку стоит отдать должное спартаковцам, хотя всего этого можно было избежать. Дака сегодня оформил покер, а еще недавно никто о нем и не слышал у нас. Если бы не индивидуальные ошибки, то результат мог быть другим», — приводит слова Мостового Rusfootball.info.