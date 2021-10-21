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    «Только мертвые не ошибаются». Рассказов отреагировал на критику после матча с «Лестером»

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    Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов ответил на критику в свой адрес после поражения от «Лестера» (3:4) в третьем туре Лиги Европы.

    Николай Рассказов
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    Николай Рассказов

    По ходу встречи «Спартак» вел 2:0, но позволил сопернику отыграться и вырвать победу. Третий мяч красно-белые забили при счете 2:4.

    «Неприятно проигрывать, хотим побеждать.

    Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается.

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    • Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые», — сказал Рассказов YouTube-каналу «Футбольный Биги».

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