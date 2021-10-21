«Только мертвые не ошибаются». Рассказов отреагировал на критику после матча с «Лестером»

Защитник московского «Спартака»ответил на критику в свой адрес после поражения от(3:4) в третьем туре Лиги Европы.

По ходу встречи «Спартак» вел 2:0, но позволил сопернику отыграться и вырвать победу. Третий мяч красно-белые забили при счете 2:4.

«Неприятно проигрывать, хотим побеждать.

Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается.

Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые», — сказал Рассказов YouTube-каналу «Футбольный Биги».