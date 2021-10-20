ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Шериф»Молдавская сказка кончилась в Милане. «Интер» не дал «Шерифу» сотворить очередную сенсацию
  • 10:17
    • Вакцинация станет обязательным условием для участия в Australian Open
  • 23:57
    • Дубль Месси принес «Пари Сен-Жермен» победу над «РБ Лейпциг»
  • 23:57
    • «Атлетико» в меньшинстве уступил «Ливерпулю»
  • 23:55
    • Гол Луиса Диаса принес «Порту» победу над «Миланом»
  • 23:55
    • «Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию»
    Все новости спорта

    Черчесов призвал Карпина понять решение Дзюбы не играть за сборную

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы играть за национальную команду в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

    Станислав Черчесов и Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов и Артем Дзюба

    «У нас с ним возникала похожая ситуация. Но я знаю Дзюбу с 17 лет, а Ромащенко — еще раньше. Уже тогда форвард был неординарной личностью, и поэтому для нашего штаба Артем понятен. Человек поступает так, как видит, как чувствует себя в тех или иных обстоятельствах. Вы же помните, как он покинул расположение национальной команды в преддверии Кубка конфедераций? Мне никто не верил — как, кстати, происходило очень часто на протяжении всех пяти лет, что тренировал сборную. Тогда Артем озвучил свое мнение, а поскольку речь шла о его готовности, то говорили в присутствии врача Эдуарда Безуглова, который при необходимости мог бы дать чисто медицинские пояснения.

    Так вот, мы пообщались, пожали друг другу руки, Артем уехал — потому что не мог выступать на турнире. Никаких разногласий у нас не возникло, хотя различных слухов ходило предостаточно. Да, я предлагал ему посмотреть на динамику в течение двух недель, остававшихся до старта Кубка конфедераций, но если футболист ощущает, что не в состоянии помочь, то нужно уважать его выбор.

  • «Не хочет — и не надо». Карпин рассказал подробности отказа Дзюбы играть за сборную России
  • Читайте по теме

    • Словом, у нас не было диалогов, которые могли бы испортить совместную работу на перспективу. Хотя различных пограничных ситуаций в работе каждого тренера с амбициозными игроками случается достаточно. Поэтому Дзюба постоянно вызывался, выступал на чемпионате мира, капитанил последние три года.

    Артем же общался с новым главным тренером сборной — не знаю, о чем, при разговоре не присутствовал, — но ситуация такова, какова она есть. Решение Дзюбы нужно попытаться понять. Как и Фернандеса, и в свое время Акинфеева», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Дзюба, как известно, отказался от приглашения в национальную команду, объяснив свое решение «неоптимальной формой».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» обыграет «Спартак» с разгромным счетом?
  • «Спартак» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 3.52
    •
  • «Зенит» и «Ювентус» забьют не много?
  • «Зенит» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Барселона» обыграет «Динамо» Киев с крупным счетом?
  • «Барселона» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Спартак — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бетис — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры