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    Божович: Матч с «Зенитом» должен стать праздником футбола

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Зенита».

    Миодраг Божович
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    Миодраг Божович

    «Матч с "Зенитом" должен стать праздником футбола. Это такая игра, где любой тренер и игрок хотят проявить себя. Несмотря на положение команды в таблице, мы в хорошем настроении готовимся к матчу.

    У "Зенита" пока только одно поражение в чемпионате, в прошлом туре они дома проиграли "Сочи" и сейчас серьезно будут настраиваться на нас.

    С другой стороны, в среду у них игра с "Ювентусом" в Лиге чемпионов, она наверняка будет важнее, чем наша.

    Думаю, что для такого клуба, как "Зенит", любое поражение — неприятное событие, поэтому в субботу нас ждет тяжелый матч. Но нам тоже очень нужны очки», — приводит пресс-служба туляков слова Божовича.

    Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 16 октября, начало встречи — в 14.00 (мск).

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