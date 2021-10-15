Божович: Матч с «Зенитом» должен стать праздником футбола

Главный тренер тульского «Арсенала»поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против

«Матч с "Зенитом" должен стать праздником футбола. Это такая игра, где любой тренер и игрок хотят проявить себя. Несмотря на положение команды в таблице, мы в хорошем настроении готовимся к матчу.

У "Зенита" пока только одно поражение в чемпионате, в прошлом туре они дома проиграли "Сочи" и сейчас серьезно будут настраиваться на нас.

С другой стороны, в среду у них игра с "Ювентусом" в Лиге чемпионов, она наверняка будет важнее, чем наша.

Думаю, что для такого клуба, как "Зенит", любое поражение — неприятное событие, поэтому в субботу нас ждет тяжелый матч. Но нам тоже очень нужны очки», — приводит пресс-служба туляков слова Божовича.

Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 16 октября, начало встречи — в 14.00 (мск).