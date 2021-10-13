Албания — Польша: счет матча 0:1, обзор гола

одержала гостевую победу над(1:0) в матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе I.

Автором единственного гола на 77-й минуте стал Кароль Свидерский.

Отметим, что матч прерывался, так как, после того, как гости открыли счет, албанские фанаты забросали их игроков бутылками с трибун. В ответ на действия болельщиков польские игроки ушли в подтрибунное помещение.

Главный судья Клеман Тюрпен был вынужден остановить игру, которая возобновилась лишь через 20 минут.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I Албания — Польша 0:1 Гол: 0:1 Кароль Свидерский (77') Албания: Этрит Бериша, Эльсеид Хюсай, Ардиан Исмайли, Мараш Кумбула, Фредерик Весели, Кейди Баре (Enis Cokaj, 78'), Юльбер Рамадани, Лоренц Траши (Эрмир Леньяни, 65'), Одисе Роши (Nedim Bajrami, 78'), Рею Манай, Мюрто Узуни (Armando Broja, 58') Польша: Адам Букса (Кароль Свидерский, 71'), Роберт Левандовски, Пётр Зелиньски, Якуб Модер (Матеуш Клих, 46'), Гжегож Крыховяк, Камиль Юзвяк (Пшемыслав Франковский, 71'), Тымотеуш Пухач (Бартош Берешиньски, 90'), Ян Беднарек (Михал Хелик, 90'), Камил Глик, Павел Давидович, Войцех Щенсны Предупреждения: Ардиан Исмайли (34'), Адам Букса (39'), Эльсеид Хюсай (49'), Ян Беднарек (50'), Юльбер Рамадани (90 + 3'), Тымотеуш Пухач (90 + 5')

Поляки набрали 17 очков и вышли на 2-е место в турнирной таблице группы I, албанцы — 3-е (15).

12 ноября Албания на выезде сыграет с Англией, Польша встретится с Андоррой.