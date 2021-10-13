Карпин: Капитанская повязка — просто тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без

Главный тренер сборной Россиипризнался, что не видит проблемы в том, что у команды в каждом матче новый капитан.

В игре со Словенией (2:1) капитанскую повязку получил полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

«Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто еще не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил.

По второму кругу пока рано. Есть люди, которые еще не были капитанами. В следующих матчах, скорее всего, будут новые капитаны.

Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, всё. Игроки сказали: "Мы так хотим". И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, еще будут.

Капитанскую повязку в футболе надо отменять. И вообще везде. Она ничего не дает. Просто ни о чем. У кого повязка — вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.