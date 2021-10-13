Карпин о работе в сборной: А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?

Главный тренер сборной Россиирассказал о своем будущем в национальной команде.

Ранее стало известно, что контракт с Карпиным будет автоматически продлен благодаря тому, что сборная сыграет как минимум в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Обсуждал ли с Дюковым продление контракта? Нет. Если попадем именно в стыки — продлится автоматически. Первое место автоматически не продлит контракт, а второе — до 31 марта.

Получал какие-то сигналы от руководства РФС? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?

Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта — больше, денег — тоже больше. Ну чисто гипотетически.

Что касается того, где мне комфортнее работать, то я не могу сказать, что тренировать сборную — мое, а клуб — не мое. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.