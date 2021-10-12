Кузяев: Словения неплохо владела мячом, но Россия победила и взяла три очка

Полузащитник сборной Россииподвел итог победы над Словенией (2:1) в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022.

«Игра была жесткой, потому что словенцы играли дома и хотели взять три очка. Мы были готовы к такому подходу. Во второй половине второго тайма было непросто, мы перестали выбегать в контратаки. Словения неплохо владела мячом, но мы победили и взяли три очка.

Хорваты сыграли вничью? Обрадовались, но расслабляться некогда. Хорошо, что все зависит от нас, победим в двух матчах — едем в Катар. Давление Марибора? Его не было, мы даже забыли, что наши команды тут неудачно выступали», — сказал Кузяев в эфире программы «Все на матч!».

В турнирной таблице группы Н Россия вышла на первое место, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра.