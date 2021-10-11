ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию
  • 16:39
    • Сборная Канады может выступить на Кубке Первого канала
  • 16:31
    • Жительница Казани требует признать Азмуна отцом ее ребенка
  • 15:40
    • Матч «Рубин» — «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч болельщиков
  • 15:13
    • «Байер» и «Лион» возобновили переговоры по переходу Азмуна
  • 14:44
    • Ролан Гусев возглавил «молодежку» ЦСКА
    Все новости спорта

    Корнаухов: Дзюба в команде Карпина — бомба замедленного действия

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Словении ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Бывший футболист сборной России Олег Корнаухов поделился мнением об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы играть за национальную команду в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Если быть до конца честным и не кривить душой, то понятно, что проблема здесь лежит в другой плоскости. Не в форме дело. Не думаю, что Сергей Семак и его штаб себе враги, раз выпускают нападающего в основном составе "Зенита" в РПЛ и Лиге чемпионов — значит, он готов.

    Конечно, обе стороны делают хорошую мину при плохой игре, все цивилизованно нам объясняют. Но очевидно, что ни у Валерия Карпина, ни у Дзюбы нет желания работать совместно.

    Есть вещи, не пощупав которые, не попробовав, до конца не поймешь. Мы можем только предполагать, насколько Артем был расположен к тому, чтобы сотрудничать с нынешним штабом национальной команды. И насколько тренеры сборной готовы поверить Дзюбе в том, что футболист станет отрабатывать на все сто.

  • Колыванов о матче со Словенией: Сердце покалывает, когда думаешь о том, как сегодня будем играть
  • Читайте по теме

    • Думаю, что в итоге пришли к оптимальному решению. Сейчас не надо никого напрягать, вносить дисбаланс — ведь Карпин понимал, что при Артеме напряжение в коллективе будет, как ни крути, а оно станет витать. Это может не вылиться в какой-то конфликт, а может и вылиться — никто не знает, где и в какой момент полыхнет.

  • Из лидера в отказники. Почему Дзюба не приедет в сборную России?
  • Форвард «Зенита» отверг предложение Валерия Карпина
  • 22/09/2021

    • Дзюба в команде Карпина — некая бомба замедленного действия. Ведь непонятно, как Артем отреагировал бы, допустим, на критику Карпина и насколько тренер доверял бы ему в этом плане. В общем, правильно поступил и тот, и другой

    А так, всё зависит от результата. Если сборная его даст, значит, Валерий оказался прав на все сто процентов», — приводит слова Корнаухова «Спорт-Экспресс».

    Сборная России 11 октября сыграет на выезде с командой Словении, начало — в 21:45 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Словения — Россия.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Окажется ли снова Марибор несчастливым для России?
  • Словения — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Хорватия продолжит побеждать в матчах со Словакией
  • Хорватия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Германия спросит с Македонии за прошлую обиду
  • Северная Македония — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Македония — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сербия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Украина — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры