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    Колыванов о матче со Словенией: Сердце покалывает, когда думаешь о том, как сегодня будем играть

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    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов признался, что ему страшно за результат в предстоящем матче национальной команды против Словении в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Не думаю, что наши с шашкой наголо полетят забивать. Многие ключевые футболисты команде отсутствуют, и мы это оценили в полной мере в матче против Словакии. Для Словении это последний шанс. Полагаю, в Мариборе Карпин предпочтет схему с пятью защитниками — 5-4-1. Как во втором тайме в матче со словаками. Нам нужен результат любой ценой, чтобы остаться в обойме. Нужно подойти к матчу против Хорватии с одинаковым количеством оков и биться за первое место.

    В атаке ловить нам нечего. Сердце покалывает, когда думаешь о том, как сегодня будем играть. У нас был Дзюба. Но он навешал лапши на уши, что у него проблемы со здоровьем и отказался от сборной. Однако здоровье не помешало ему сыграть за клуб. Плох ли, хорош, но его реально не хватает. Он может зацепиться за мяч, сбросить, выдернуть защитников. Не всегда у него получается прессинговать так, как хочет Карпин, но в 33 года и с его ростом делать это достаточно сложно.

    Да, в составе сборной есть Смолов, который неплохо смотрелся в начале сезона, но по матчу против Словакии было видно, что он не в очень хорошей форме. Заболотный — ни о чем. Верх особо не выигрывает. Молодежь не обстрелена, но я бы в нападение выпустил Агаларова. Человек через игру забивает в чемпионате. У него и скорость хорошая, и мяч принять он может, корпусом умеет работать. Нестандартный игрок. Вместе с тем, играть за "Уфу" — это одно. Для игры за сборную, нужен характер, чтобы ножки не тряслись. Нужно смотреть, готов Агаларов играть с первых минут или нет. Следует дать ему шанс. Я бы выпустил его на последние полчаса еще в матче со Словакией. Но есть главный тренер, которому решать эти вопросы.

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    • Поставлю на победу наших со счетом 2:1. Буду верить и болеть, очень хочется попасть на чемпионат мира. Наша команда с абсолютно заурядными футболистами, даже не знаешь, чего ожидать. Плохо держится мяч, слабый выход из обороны, не всегда получается довести атаку до завершающего удара. Не вижу явного лидера. Мало индивидуальностей. Да, есть Головин, но он травмирован, есть Захарян, но он слишком молод, нельзя на него все сваливать. В прошлых поколениях сборной было больше футболистов, которые могли взять игру на себя.

    В клубе Миранчук сидит в глухом запасе. Если он и появится, то на 20-30 минут. Не думаю, что он физически готов сыграть весь матч», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

    Матч Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21:45 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Словения — Россия.

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