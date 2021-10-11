Колыванов о матче со Словенией: Сердце покалывает, когда думаешь о том, как сегодня будем играть

«Не думаю, что наши с шашкой наголо полетят забивать. Многие ключевые футболисты команде отсутствуют, и мы это оценили в полной мере в матче против Словакии. Для Словении это последний шанс. Полагаю, в Мариборе Карпин предпочтет схему с пятью защитниками — 5-4-1. Как во втором тайме в матче со словаками. Нам нужен результат любой ценой, чтобы остаться в обойме. Нужно подойти к матчу против Хорватии с одинаковым количеством оков и биться за первое место.
В атаке ловить нам нечего. Сердце покалывает, когда думаешь о том, как сегодня будем играть.
Да, в составе сборной есть Смолов, который неплохо смотрелся в начале сезона, но по матчу против Словакии было видно, что он не в очень хорошей форме.
Поставлю на победу наших со счетом 2:1. Буду верить и болеть, очень хочется попасть на чемпионат мира. Наша команда с абсолютно заурядными футболистами, даже не знаешь, чего ожидать. Плохо держится мяч, слабый выход из обороны, не всегда получается довести атаку до завершающего удара. Не вижу явного лидера. Мало индивидуальностей. Да, есть Головин, но он травмирован, есть Захарян, но он слишком молод, нельзя на него все сваливать. В прошлых поколениях сборной было больше футболистов, которые могли взять игру на себя.
В клубе Миранчук сидит в глухом запасе. Если он и появится, то на 20-30 минут. Не думаю, что он физически готов сыграть весь матч», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».
Матч Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21:45 мск.
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