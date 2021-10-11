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    Булыкин: Словения оставляет впечатление средней команды, которую надо обыгрывать

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от встречи национальной команды со Словенией в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Ожидаю лучшей игры, чем со Словакией, и такого же результата, то есть победы.

    Словения вообще оставляет впечатления средней команды, которую надо обыгрывать, не вспоминая матч в Мариборе, когда мы проиграли в 2009 году.

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    • Конечно, когда лидеры сборной не играют — это всегда неприятно, но нужно играть теми, кто есть, и побеждать.

    Рискну сделать прогноз: наши выиграют со счетом 2:1», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

    Матч Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21:45 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Словения — Россия.

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