Булыкин: Словения оставляет впечатление средней команды, которую надо обыгрывать

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от встречи национальной команды со Словенией в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Ожидаю лучшей игры, чем со Словакией, и такого же результата, то есть победы.

Словения вообще оставляет впечатления средней команды, которую надо обыгрывать, не вспоминая матч в Мариборе, когда мы проиграли в 2009 году.

Конечно, когда лидеры сборной не играют — это всегда неприятно, но нужно играть теми, кто есть, и побеждать.

Рискну сделать прогноз: наши выиграют со счетом 2:1», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Матч Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21:45 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Словения — Россия.