Булыкин: Словения оставляет впечатление средней команды, которую надо обыгрывать

Дмитрий Булыкин Фото: globallookpress.com
«Ожидаю лучшей игры, чем со Словакией, и такого же результата, то есть победы.
Словения вообще оставляет впечатления средней команды, которую надо обыгрывать, не вспоминая матч в Мариборе, когда мы проиграли в 2009 году.
Конечно, когда лидеры сборной не играют — это всегда неприятно, но нужно играть теми, кто есть, и побеждать.
Рискну сделать прогноз: наши выиграют со счетом 2:1», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».
Матч Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21:45 мск.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Словения — Россия.