Тренер сборной Словении рад отсутствию Дзюбы в команде России

Главный тренер сборной Словенииоценил состояние команды России перед матчем в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Россия, наверное, фаворит, но мы не признаем фаворитов. Надеемся, что победим мы.

В игре со Словакией она выиграла. На мой взгляд, она выглядела хорошо. Главное — победа. Остальное не так важно.

Отличия России Карпина от России Черчесова? Каждый тренер привносит новую философию, новых игроков, что и сделал Карпин. Но я очень рад одной вещи — тому, что нет в составе Дзюбы.

Мы ужасно выглядели против него в первом тайме в первой игре в Сочи, поэтому хорошо, что сейчас его нет. Надеюсь, завтра мы сыграем лучше», — приводит слова Кека «Чемпионат».