Агент Фавра ответил на вопрос об интересе к тренеру со стороны «Локомотива»

Люсьен Фавр Фото: globallookpress.com
Об этом изданию рассказал Реза Фазели, агент швейцарского специалиста.
Ранее сообщалось, что инициатором приглашения Фавра в «Локомотив»является руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.
«Нет», — ответил Фазели на вопрос о возможном назначении Фавра главным тренером «Локомотива».
Ранее на этой неделе «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Временно исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников» назначен Дмитрий Лоськов.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.