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    Агент Фавра ответил на вопрос об интересе к тренеру со стороны «Локомотива»

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    Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр не возглавит московский «Локомотив», сообщает «Р-Спорт».

    Люсьен Фавр
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    Люсьен Фавр

    Об этом изданию рассказал Реза Фазели, агент швейцарского специалиста.

    Ранее сообщалось, что инициатором приглашения Фавра в «Локомотив»является руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.

    «Нет», — ответил Фазели на вопрос о возможном назначении Фавра главным тренером «Локомотива».

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    • Ранее на этой неделе «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Временно исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников» назначен Дмитрий Лоськов.

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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