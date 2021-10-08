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    Карамбе назвал матч Бельгии и Франции эпичным

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    Посол Лиги наций Кристиан Карамбе прокомментировал победу Франции над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги наций.

    Кристиан Карамбе
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    Кристиан Карамбе

    «Что. За. Игра. Франция выиграла эпичное сражение. Великолепная последняя 30-минутка. Стремление не сдаваться мне понравилось, и теперь в воскресенье против сборной Испании хочется еще большего.

    Спасибо сборной Бельгии, которая была так близка к выходу в финал. Но мы будем в финале! До скорого!» — цитирует Карамбе официальный сайт УЕФА.

    Бельгия 10 октября сыграет в матче за 3-е место с итальянцами. Франция в финале турнира в тот же день сразится с Испанией.

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