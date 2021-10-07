Яя Туре может покинуть «Ахмат»

Тренер «Ахмата»может покинуть грозненский клуб и начать самостоятельную работу.

Туре в ближайшее время может возглавить румынский «Сепси».

Агент ивуарийца Дмитрий Селюк при этом отметил, что у его клиента действительно есть несколько предложений.

«Есть несколько предложений, причем не только с Румынии. Никаких договоренностей пока нет. Безусловно, некоторые клубы хотят видеть его у себя как главного тренера. Возможно, зимой такой вопрос и возникнет.

У нас изначально была договоренность с "Ахматом" — если будет хорошее предложение, то Туре может пойти куда-то работать. Почему нет? Сейчас Яя Туре работает в "Ахмате", все нормально», — приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».