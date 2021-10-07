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    Яя Туре может покинуть «Ахмат»

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    Тренер «Ахмата» Яя Туре может покинуть грозненский клуб и начать самостоятельную работу.

    Яя Туре
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    Яя Туре

    Туре в ближайшее время может возглавить румынский «Сепси».

    Агент ивуарийца Дмитрий Селюк при этом отметил, что у его клиента действительно есть несколько предложений.

    «Есть несколько предложений, причем не только с Румынии. Никаких договоренностей пока нет. Безусловно, некоторые клубы хотят видеть его у себя как главного тренера. Возможно, зимой такой вопрос и возникнет.

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    • У нас изначально была договоренность с "Ахматом" — если будет хорошее предложение, то Туре может пойти куда-то работать. Почему нет? Сейчас Яя Туре работает в "Ахмате", все нормально», — приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

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