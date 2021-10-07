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    Хусаинов: Матч Италия — Испания показал мужественность Карасева

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    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство Сергея Карасева в матче 1/2 финала Лиги наций между сборными Италии и Испании.

    Сергей Карасев в окружении футболистов сборной Италии
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    Сергей Карасев в окружении футболистов сборной Италии

    Встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1. В конце первого тайма Карасев удалил капитана итальянцев Леонардо Бонуччи.

    «Сергей Карасев превосходно провел вчерашний матч. Он был на оптимальном расстоянии от всех игровых эпизодов и принимал решения без всяких переговоров с варовцами, самостоятельно. Розетти, когда он был главой департамента судейства у нас, говорил же, что ВАР — это прекрасно, но задача арбитра — как можно реже пользоваться их услугами. Вчерашний матч показал не только хорошее движение, понимание игры и принятие решений, но даже мужественность.

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    • Зная, что за спиной этого назначения рука Розетти, и зная, что итальянские болельщики всегда очень болезненно относятся к судьям, которые обслуживают матч с их участием — далеко ходить не надо, матч "Наполи" — "Спартак", Карасев все равно удалил Бонуччи, все по делу.

    Что касается дисциплинарных санкций, извините за сленг, но тут к бабке не ходи. И при желании прибить итальянцев он мог и во втором тайме, когда в штрафной площади один из итальянских футболистов останавливал руками проход испанца. Карасев пропустил это мимо ушей», — приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

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