Федотов о судействе Карасева в матче Италия — Испания: Не понимаю, чем возмущаются итальянцы

Российский арбитроценил судействов матче 1/2 финала Лиги наций между сборными

Встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1. В конце первого тайма Карасев удалил капитана итальянцев Леонардо Бонуччи.

«Удаление Бонуччи в матче с Испанией было по делу. В эпизоде с первой карточкой я не считаю, что был фол — испанец упал сам. Но вести себя, как Бонуччи, нельзя — поэтому он и получил предупреждение. А по второй карточке вопросов у меня нет: рука согнута в локте, был фол — эта желтая вообще близка к красной, просто не хватило амплитуды.

Не понимаю, чем возмущаются итальянцы. Не покажи он желтую, то дальше нарушения правил пришлось бы трактовать также, началась бы бойня. И возмущались бы уже испанцы. Так что вопросов по второй желтой нет.

В целом же Карасев управлял игрой, трактовал единоборства одинаково. Здесь вопросов к нему тоже быть не может, отсудил хорошо», — приводит слова Федотова «Чемпионат».