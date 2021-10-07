Сухина: Карасев показал красную карточку Бонуччи по всем правилам футбола

Бывший судья ФИФАоценил работу арбитрав матче 1/2 финала Лиги наций между сборными

Встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1. В конце первого тайма Карасев удалил капитана итальянцев Леонардо Бонуччи.

«Тяжелейший матч со всех точек и прекрасная работа всей бригады арбитров.

Ключевой момент — красная карточка защитнику Бонуччи была показана по всем правилам футбола.

Нельзя не отметить высокий уровень, которого достиг российский арбитр. Судит матчи Чемпионата Европы, Суперкубка УЕФА, матчи Лиги Чемпионов, а теперь и полуфинал Лиги Наций. Выше только матч планеты "Земля" планетой "Марс".

Сейчас главное сохранить этот уровень и ему соответствовать», — приводит слова Сухины «РБК Спорт».