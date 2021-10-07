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    Сухина: Карасев показал красную карточку Бонуччи по всем правилам футбола

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    Бывший судья ФИФА Станислав Сухина оценил работу арбитра Сергея Карасева в матче 1/2 финала Лиги наций между сборными Италии и Испании.

    Сергей Карасев показал красную карточку Леонардо Бонуччи
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    Сергей Карасев показал красную карточку Леонардо Бонуччи

    Встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1. В конце первого тайма Карасев удалил капитана итальянцев Леонардо Бонуччи.

    «Тяжелейший матч со всех точек и прекрасная работа всей бригады арбитров.

    Ключевой момент — красная карточка защитнику Бонуччи была показана по всем правилам футбола.

    Нельзя не отметить высокий уровень, которого достиг российский арбитр. Судит матчи Чемпионата Европы, Суперкубка УЕФА, матчи Лиги Чемпионов, а теперь и полуфинал Лиги Наций. Выше только матч планеты "Земля" планетой "Марс".

    Сейчас главное сохранить этот уровень и ему соответствовать», — приводит слова Сухины «РБК Спорт».

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