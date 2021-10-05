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    Семин об уходе Прядкина: Нормальный рабочий процесс

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    Бывший наставник «Ростова» Юрий Семин дал комментарий по поводу ухода Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Наш футбол начал движение в новую сторону. Я не могу сказать, хорошо это или плохо — уход Прядкина, но радует, что нет застоя. Нормальный рабочий процесс. В футболе все изменчиво: тренеры уходят, футболисты, функционеры. Новый президент РПЛ должен приложить максимум усилий для того, чтобы лига развивалась в правильном направлении и становилась более интересной.

    Хачатурянц? Посмотрим, что из этого получится. Я не могу ничего говорить по этому поводу. Желаю ему удачи», — сказал Семин в интервью Sport24.

    Напомним, что исполняющим обязанности президента РФС был назначен председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

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