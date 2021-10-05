Семин об уходе Прядкина: Нормальный рабочий процесс

Бывший наставник «Ростова»дал комментарий по поводу уходас поста президента РПЛ.

«Наш футбол начал движение в новую сторону. Я не могу сказать, хорошо это или плохо — уход Прядкина, но радует, что нет застоя. Нормальный рабочий процесс. В футболе все изменчиво: тренеры уходят, футболисты, функционеры. Новый президент РПЛ должен приложить максимум усилий для того, чтобы лига развивалась в правильном направлении и становилась более интересной.

Хачатурянц? Посмотрим, что из этого получится. Я не могу ничего говорить по этому поводу. Желаю ему удачи», — сказал Семин в интервью Sport24.

Напомним, что исполняющим обязанности президента РФС был назначен председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.