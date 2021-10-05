Бускетс: Никто из нас не хочет заканчивать борьбу в полуфинале Лиги наций

Полузащитник сборной Испанииподелился ожиданиями от матча с Италией в 1/2 финала Лиги наций.

«Обычно я не слежу за тем, что о нас говорят в испанских СМИ. Я люблю футбол, поэтому иногда натыкаюсь на комментарии, когда слежу за другими командами, но это случается редко.

Мы хорошо сыграли на Евро-2020, получили положительный опыт, вышли из трудной группы и дошли до полуфинала.

Эта команда под руководством Луиса Энрике всегда была конкурентоспособной. Ребята очень довольна тем, что нас просят делать и как нас просят играть. Мы на хорошем ходу.

Всегда важно выкладываться по максимуму, чтобы выигрывать титулы. Здесь мы играем против больших сборных, лучших тренеров и игроков.

Постараемся использовать свои сильные стороны. Я думаю, что мы показали свои способности в последних нескольких матчах и надеюсь, что не остановимся на достигнутом в среду.

Мы гордимся тем, что дошли до этой стадии, но никто из нас не хочет заканчивать борьбу в полуфинале. Мы здесь, чтобы повеселиться, почувствовать вкус этого турнира и выйти в воскресный финал.

Мы должны быть храбрыми. Нам нужно рассматривать всех, кто может сыграть на позиции центрфорварда. Завтра посмотрим, каким будет состав и кто сыграет, но вариантов будет много.

Гави должен наслаждаться этим моментом. Он одаренный футболист, и это повышение, в столь юном возрасте, свидетельствует о том, что тренер верит в него.

Мир футбола очень сложный. Наличие хороших игроков ничего не гарантирует, но в Италии есть и прекрасные игроки, и замечательный тренер.

Они заслуженно стали чемпионами этим летом и продолжат играть с тем же подходом к делу и в той же манере.

Для меня большая честь соревноваться с футболистами мирового уровня, такими, как в сборной Италии», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.