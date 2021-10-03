«Оренбург» — «Спартак-2»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 15-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 2:1.

Победу «горожанам» принесли голы Николая Титкова и Джоэля Фамейе, которые отличились на 2-й и 68-й минуте. При этом ганский форвард забил с пенальти.

У «красно-белых» точный удар на 61-й минуте нанес Степан Оганесян.

На 86-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Даниила Петрунина.

Футбол. Россия. ФНЛ Оренбург — Спартак-2 2:1 Голы: 1:0 Nikolay Titkov (2'), 1:1 Степан Оганесян (61'), 2:1 Джоэль Фамейе (пенальти) (67') Предупреждения: Дмитрий Маркитесов (35'), Renato Gojkovic (37'), Vitali Shitov (48'), Aleksey Mironov (62'), Артем Воропаев (68'), Александр Эктов (78'), Даниил Петрунин (78'), Сергей Бреев (79'), Джоэль Фамейе (81'), Даниил Петрунин (87')

В турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» занимает первое место (34 очка), а «Спартак-2» — шестое (25 очков).

В еще одном матче липецкий «Металлург» у себя дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» — 1:1.

Футбол. Россия. ФНЛ Металлург Липецк — СКА-Хабаровск 1:1 Голы: 1:0 Глеб Грачёв (автогол) (16'), 1:1 Давид Караев (пенальти) (40') Предупреждения: (42'), Georgy Gongadze (44'), Глеб Грачёв (79'), (87')

«Металлург» занимает 19-е место в турнирной таблице (9 очков), а «СКА-Хабаровск» — четвертое (28 очков).