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    Гасперини о Миранчуке: Не могу выпустить всех игроков «Аталанты» на поле

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о хавбеке Алексее Миранчуке, переставшем попадать в состав «бергамасков».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Российский полузащитник не вышел на поле в матче с «Янг Бойз»(1:0) в Лиге чемпионов и в двух предыдущих играх Серии А — против «Сассуоло» (2:1) и «Интера» (2:2).

    «Я не могу выпустить на поле всех футболистов. Такая же проблема с Иличичем.

    Это просто технический выбор, речь не идет о том, что кто-то не соответствует команде. Нам нужно быть цельной командой, с компактным ядром.

    Со временем будут появляться места в составе и шансы выйти на поле», — сказал Гасперини La Gazzetta dello Sport.

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