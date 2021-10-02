Гасперини о Миранчуке: Не могу выпустить всех игроков «Аталанты» на поле

Главный тренер «Аталанты»высказался о хавбеке, переставшем попадать в состав «бергамасков».

Российский полузащитник не вышел на поле в матче с «Янг Бойз»(1:0) в Лиге чемпионов и в двух предыдущих играх Серии А — против «Сассуоло» (2:1) и «Интера» (2:2).

«Я не могу выпустить на поле всех футболистов. Такая же проблема с Иличичем.

Это просто технический выбор, речь не идет о том, что кто-то не соответствует команде. Нам нужно быть цельной командой, с компактным ядром.

Со временем будут появляться места в составе и шансы выйти на поле», — сказал Гасперини La Gazzetta dello Sport.