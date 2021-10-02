«Арсенал» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Тома Лемар получил мяч от Суареса на углу каталонской штрафной , сделал несколько шагов вперёд и пробил под перекладину — Тер Штеген не спас.

На 45-й минуте провалилась оборона «Барселоны», убежал Лемар и выдал шикарный пас на Суареса, который из пределов штрафной упрочил лидерство хозяев, пробив мощно в нижний угол.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Барселона 2:0 Голы: 1:0 Тома Лемар (23'), 2:0 Луис Суарес (44') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес, Марио Эрмосо (Фелипе, 81'), Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль (Киран Триппьер, 46'), Коке, Тома Лемар, Янник Карраско (Ренан Лоди, 81'), Луис Суарес (Антуан Гризманн, 72'), Жоау Фелиш (Анхель Корреа, 72') Барселона: Мемфис Депай, Pablo Gavira (Рики Пуч, 75'), Филиппе Коутиньо (Ансумане Фати, 64'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Николас Гонсалес (Серхи Роберто, 46'), Серджино Дест (Клеман Лангле, 86'), Жерар Пике, Рональд Араухо, Оскар Мингуэза (Люк де Йонг, 75'), Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Pablo Gavira (20'), Родриго Де Пауль (45 + 1'), Коке (78')

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» (17 очков) догнал лидирующий «Реал» (17), но команда Карло Анчелотти имеет игру в запасе. «Барселона» (12) занимает девятое место.