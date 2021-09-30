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    Шварц: Образование тренеров в России — это то, над чем нужно работать

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился своим мнением о развитии российского футбола.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Сложно сравнивать футбольные системы Германии и России. Для этого должны собраться ответственные лица, обговорить это на внутреннем заседании.

    Принципиально важно качественно улучшить футбол. Если мы говорим о российском футболе, то и здесь есть много хороших вещей. Каждый из нас понимает, что нужно улучшать российский футбол, чтобы повысить его конкурентоспособность. Думаю, что образование тренеров в России — это то, над чем нужно работать.

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    • В России тоже есть качественные тренеры. Я также глубоко убежден, что возможность стать хорошим специалистом есть и в России. Важно желание стать лучше. Для тренера принципиально важно, чтобы он постоянно хотел развиваться.

    Также нужно равняться на лучших и брать все лучшее, что есть в авангарде футбола», — сказал Шварц в эфире телеканала «Россия 24».

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