Капитан «Арсенала» пропустит три месяца из-за травмы

Гранит Джака Фото: globallookpress.com
Обследование показало, что Джака серьезно повредил внутреннюю связку колена, сообщает пресс-служба «канониров».
Отмечается, что швейцарскому футболисту не потребуется операция, а на восстановление уйдет не меньше трех месяцев.
🗞 Our latest team news update on Granit Xhaka is here 👇— Arsenal (@Arsenal) September 29, 2021
Джака в этом сезоне провел пять матчей, в которых ни разу не отметился результативными действиями.
«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.