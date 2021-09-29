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    Капитан «Арсенала» пропустит три месяца из-за травмы

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    Капитан лондонского «Арсенала» Гранит Джака больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы, полученной в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:1).

    Гранит Джака
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    Гранит Джака

    Обследование показало, что Джака серьезно повредил внутреннюю связку колена, сообщает пресс-служба «канониров».

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    • Отмечается, что швейцарскому футболисту не потребуется операция, а на восстановление уйдет не меньше трех месяцев.

    Джака в этом сезоне провел пять матчей, в которых ни разу не отметился результативными действиями.

    «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.

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