Капитан «Арсенала» пропустит три месяца из-за травмы

Капитан лондонского «Арсенала»больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы, полученной в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:1).

Обследование показало, что Джака серьезно повредил внутреннюю связку колена, сообщает пресс-служба «канониров».

Отмечается, что швейцарскому футболисту не потребуется операция, а на восстановление уйдет не меньше трех месяцев.

🗞 Our latest team news update on Granit Xhaka is here 👇