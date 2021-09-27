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    Тренер «Зенита»: Дзюбе нужно больше работать, но и больше отдыхать

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    Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино поделился мнением о форме нападающего Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Да, каждый год футболист становится на год старше. И здесь надо понимать, что год разницы, когда тебе 20, и год разницы, когда тебе за 30 — это не то же самое.

    Так что, конечно, ему нужно больше работать. Но вместе с тем ему нужно больше отдыхать. Его организм требует больше времени на восстановление. Так что на это стоит обращать внимание во время тренировок.

    Но здесь все еще зависит от желания игрока. Взять, к примеру, Буффона, который на десять лет старше Дзюбы. Он решил перейти в "Парму", чтобы получить шанс сыграть на чемпионате мира в Катаре. Это невероятно. Но у Джанлуиджи есть цель.

    И Артем тоже должен поставить перед собой цель. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром. И в этом сезоне он должен стараться повторить этот успех», — приводит слова Сканавино Sport24.

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