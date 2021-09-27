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    ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» — ЦСКА: счет 0:2, обзор голов

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    Московский ЦСКА на выезде победил «Нижний Новгород» со счетом 2:0.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    В составе «армейцев» голами отметились Бахтиер Зайнутдинов и Ильзат Ахметов (пенальти).

    ЦСКА поднялся на пятое место, набрав 16 очков. Это пятая победа команды в сезоне.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Нижний Новгород — ЦСКА 0:2
    Голы: 0:1 B. Zaynutdinov (31'), 0:2 I. Akhmetov (пенальти) (63') Нижний Новгород: Артур Нигматуллин, Алексей Козлов, Акош Кечкеш, Lucas Masoero, Кирилл Гоцук, Денис Ткачук, Igor Gorbunov (Кирилл Косарев, 79'), Петрюс Бумаль (Альберт Шарипов, 69'), Nikolay Kalinskiy, Беким Балай (Тимур Сулейманов, 46'), Richie Ennin (Илья Берковский, 69'), Артур Нигматуллин, Алексей Козлов, Акош Кечкеш, Lucas Masoero, Кирилл Гоцук, Денис Ткачук, Igor Gorbunov (Кирилл Косарев, 79'), Петрюс Бумаль (Альберт Шарипов, 69'), Nikolay Kalinskiy, Беким Балай (Тимур Сулейманов, 46'), Кирилл Маляров ЦСКА: Фёдор Чалов, Чидера Эджук (Кирилл Набабкин, 83'), Бактийор Зайнутдинов, Максим Мухин, Ильзат Ахметов (Алан Дзагоев, 78'), Vladislav Yakovlev (Константин Кучаев, 64'), Иван Обляков, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Игорь Акинфеев, Фёдор Чалов, Чидера Эджук (Кирилл Набабкин, 83'), Бактийор Зайнутдинов, Максим Мухин, Ильзат Ахметов (Алан Дзагоев, 78'), Vladislav Yakovlev (Константин Кучаев, 64'), Иван Обляков, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Игорь Акинфеев Предупреждения: D. Tkachuk (29'), B. Balaj (38'), K. Gotsuk (85')

    У «Нижнего Новгорода» 10 место в турнирной таблице и 11 очков на счету.

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