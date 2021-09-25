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    Анчелотти: Скоро Лунин получит свой шанс в «Реале»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своем видении конкуренции на вратарской позиции в «Королевском клубе», а также сообщил, что 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин будет иметь свой шанс.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    «Вратарская позиция уникальна, но у нас есть очень сильный юноша Андрей Лунин, и мы планируем дать ему определенное количество минут на поле.

    Не знаю, когда именно это произойдет, но он заслуживает играть — скоро он получит свой шанс», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

    Напомним, в текущем сезоне Лунин еще не сыграл ни одного официального матча за «Реал». В прошлой же кампании на счету украинца были всего 120 минут в одном поединке Кубка Испании против «Алькояно», в котором «сливочные» потерпели поражение в дополнительное время (1:2).

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