Один из лидеров «Ахмата» больше не сыграет в этом году

Бернард Бериша Фото: globallookpress.com
29-летний футболист перенес операцию на плечевом суставе в одной из клиник Рима.
Лечение и реабилитация займет около трех месяцев.
Бериша провел в текущем чемпионате России четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.
Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года.
Полузащитник грозненцев Бернард Бериша успешно перенёс операцию на плечевом суставе в одной из клиник Рима. Лечение и реабилитация продлится около трёх месяцев. Желаем Бернарду скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле! pic.twitter.com/Cm3qbW4KUj— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 24, 2021