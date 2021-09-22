Игнатьев: Ради перехода в «Урал» готов был пойти на понижение зарплаты

Нападающий «Рубина»признался, что мог перейти в «Урал», но клубы не смогли договориться о трансфере.

«Там все было на флажке с "Уралом", разговаривали. Я готов был пойти на понижение [зарплаты], но там руководство не договорилось.

[о варианте с бельгийским "Зюлте-Варегем"] Я хочу что-то доказывать здесь, проявлять себя здесь. Я еще не сказал своего слова в России.

Но если ситуация будет требовать, если это будет удобно для меня и для клуба, сделать какой-то шаг, то мы будем разговаривать и решать», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

В текущем сезоне Игнатьев провел в чемпионате России четыре матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.