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    Игнатьев: Ради перехода в «Урал» готов был пойти на понижение зарплаты

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    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев признался, что мог перейти в «Урал», но клубы не смогли договориться о трансфере.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    «Там все было на флажке с "Уралом", разговаривали. Я готов был пойти на понижение [зарплаты], но там руководство не договорилось.

    [о варианте с бельгийским "Зюлте-Варегем"] Я хочу что-то доказывать здесь, проявлять себя здесь. Я еще не сказал своего слова в России.

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    • Но если ситуация будет требовать, если это будет удобно для меня и для клуба, сделать какой-то шаг, то мы будем разговаривать и решать», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

    В текущем сезоне Игнатьев провел в чемпионате России четыре матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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