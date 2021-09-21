Игнатьев: Такой момент в жизни, что не забивается, не летит мяч в ворота

Нападающий «Рубина»поделился мнением о своей неудачной игре.

«Тренировки поменялись, это понятно, потому что тренер другой. Повлияло ли это как-то на меня?

Может быть, потому что долгую часть своей карьеры я провел в академии "Краснодара", где начиная от самого юного возраста выстраивается определенная модель, определенная философия и это философия переходит в основную команду.

Здесь мне просто приходится перестраиваться, учиться чему-то новому.

Такой момент в жизни, что не забивается. Я ничего такого не делаю, чтобы что-то плохое происходило. Просто так получается, не летит мяч в ворота. Стараюсь отрабатывать навыки свои, чтобы начать забивать.

Ответа нет, почему результаты падают. Значит, работать надо больше. Я стараюсь больше работать, остаюсь после тренировок со вторым тренером.

Мы работаем, стал заниматься дополнительными вещами, например, начал больше следить за питанием и сном. С возрастом приходит понимание.

Психолог? Такие разговоры были еще зимой, тогда была ситуация, когда красную карточку получил. Сейчас у меня хорошее психологическое состояние, умиротворенное.

И то, что меня не выпускают на поле, это меня мотивирует как спортсмена, я готов выстоять перед трудностями.

Чтобы чего-то высокого добиться, нужно много работать. И у меня есть поддержка», — сказал Игнатьев ТАСС.