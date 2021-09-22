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    Агаларов: Главная мечта — играть за сборную России

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    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    «Молодежная сборная — это маленькая мечта детства, но, конечно, главная мечта — основная команда.

    У меня задача — каждую игру выходить и забивать голы. После матча с Испанией в рамках квалификации Евро-2023 (1:4) все говорили, что они переиграли нас, но я бы не сказал, что сильно. Они забили столько, сколько создали. У нас тоже были моменты, но у испанцев класс повыше, и они смогли реализовать их.

    Когда раньше Роналду играл за "Реал", испанский чемпионат мне нравился, там очень атакующий футбол. Нет такого, что я в конкретном кубе хотел бы поиграть. В любом. Да и в "Барселоне". Почему нет», — сказал Агаларов пресс-службе сборной России.

    Агаларов забил восемь мячей в восьми матчах и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.

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