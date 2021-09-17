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    Червиченко: Нашим клубам катастрофически не везет в еврокубках

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    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результаты российских клубов в стартовых матчах групповых турниров еврокубков.

    Андрей Червиченко
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    Андрей Червиченко

    «Ни за один наш клуб не стыдно. Результаты немного удручают. "Зенит" отыграл хорошо. Если бы Дзюба забил в конце, вряд ли "Челси" смог бы вырвать победу. В гостевом матче с обладателем Лиги чемпионов так сыграть — ничего зазорного. "Барселона" вон у себя на поле умудряется и больше получать. "Спартак" до 80-й минуты, пока Витория не сделал эти неправильные замены, тоже смотрелся хорошо. Я думал, что они все-таки смогут победить. Шансов было больше, моментов. Результат всех расстроил, но сама игра была не такая уж и плохая. Нашим клубам катастрофически не везет, никак не можем выиграть в Европе.

    "Локомотив" — молодцы. В меньшинстве на последних минутах вырвать ничью. Ну и удар Смолова в штангу, если бы влетел, было бы совсем прекрасно. "Марсель" — очень сильная команда. Нам всегда тяжело играть с такими техничными, быстрыми соперниками. Ничья — неплохой результат. Надо пытаться побеждать турков.

    У "Спартака" теперь никаких шансов нет. С "Лестером" и "Наполи" все совсем тяжело и плохо будет, там ничего не откусить. У "Легии" в домашнем матче, если там еще и болельщики будут допущены, тоже маловероятно что-то отгрызть. "Локомотив" еще может побиться. А "Зенит" должен дважды обыграть "Мальме", и попытаться зацепить ничейку, может, с "Ювентусом" или с "Челси" в домашнем матче. Команда для битья — это Мальме», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

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