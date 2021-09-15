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    Нагельсман прокомментировал победу «Баварии» в матче с «Барселоной»

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о победите команды в матче с «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Думаю, что команда играла очень хорошо — это ключевой момент. Также хорошо проявили себя в обороне.

    У нас были проблемы первые 7-8 минут — играли недостаточно храбро, но затем мы внесли некоторые коррективы.

    Всегда здорово не пропустить ни одного мяча. В таком случае есть хороший шанс на победу, принимая во внимание то, какие у нашей команды атакующие качества.

    Я невероятно рад, что в команде есть Роберт Левандовски и Томас Мюллер. Рад работать со звездами мирового уровня», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

    В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведет матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.

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