Нагельсман прокомментировал победу «Баварии» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Баварии»высказался о победите команды в матче с «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Думаю, что команда играла очень хорошо — это ключевой момент. Также хорошо проявили себя в обороне.

У нас были проблемы первые 7-8 минут — играли недостаточно храбро, но затем мы внесли некоторые коррективы.

Всегда здорово не пропустить ни одного мяча. В таком случае есть хороший шанс на победу, принимая во внимание то, какие у нашей команды атакующие качества.

Я невероятно рад, что в команде есть Роберт Левандовски и Томас Мюллер. Рад работать со звездами мирового уровня», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведет матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.