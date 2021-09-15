Куман: Между «Барселоной» и «Баварией» есть разница в классе

Главный тренер «Барселоны»высказался после поражения от «Баварии» (0:3) в матче Лиги чемпионов.

«Я не могу жаловаться на отношение игроков к матчу, но между командами есть разница в классе. Команда соперников уже давно играет в таком составе, и у них есть скамейка запасных, которая стала сильнее.

В нашем составе много молодых игроков, которые станут лучше в течение 2-3 лет. Очень сложно смириться с этим результатом, но нам необходимо подождать, пока ситуация станет лучше, и игроки восстановятся после травм», — приводит слова Кумана Marca.

В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведет матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.