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    Де Дзерби: Сегодня нам не повезло, а «Шерифу» наоборот

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    Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби прокомментировал поражение от «Шерифа» (0:2) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Роберто де Дзерби
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    Роберто де Дзерби

    «В футболе поражения бывают. Если мы приехали к "Шерифу", то не обязаны были выигрывать. Сегодня нам не повезло, а "Шерифу" наоборот. Раз так получилось, значит, мы виноваты.

    У моей команды много сильных футболистов, но пока не стали сильной командой. Ошибается тот, кто называет нас сейчас сильной командой. Потенциально — можем и, думаю, станем.

    Сильная команда понимает, что матчи бывают разные, как лучше всего готовиться. В первую очередь я о двух пропущенных мячах.

    Думаю, команда уже понимает мой футбол. Не все делаем отлично. Это нормально в начале сезона», — передает слова Де Дзерби Sport24.

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