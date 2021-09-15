Де Дзерби: Сегодня нам не повезло, а «Шерифу» наоборот

Главный тренер «Шахтера»прокомментировал поражение от(0:2) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

«В футболе поражения бывают. Если мы приехали к "Шерифу", то не обязаны были выигрывать. Сегодня нам не повезло, а "Шерифу" наоборот. Раз так получилось, значит, мы виноваты.

У моей команды много сильных футболистов, но пока не стали сильной командой. Ошибается тот, кто называет нас сейчас сильной командой. Потенциально — можем и, думаю, станем.

Сильная команда понимает, что матчи бывают разные, как лучше всего готовиться. В первую очередь я о двух пропущенных мячах.

Думаю, команда уже понимает мой футбол. Не все делаем отлично. Это нормально в начале сезона», — передает слова Де Дзерби Sport24.