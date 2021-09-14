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    Колосков: Не вижу разницы между «Зенитом» и «Челси»

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матчам между «Зенита» и «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Я не вижу колоссальной разницы между "Зенитом" и "Челси". Команда из Санкт-Петербурга неплохо укрепилась. Очень качественные футболисты! А оборона одна из лучших по европейским стандартам.

    Барриос, Малком, Азмун — это игроки высокого уровня.

    Я не настроен пессимистично. Все зависит от того, как игроки "Зенита" подготовятся к матчу. Это очень важно. Если они не будут трепетать перед победителями Лиги чемпионов, то в этом случае может быть равная игра. По мастерству "Зенит" не уступает Челси», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

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    • LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Зенит» — «Челси».

    Матч «Зенит» — «Челси» пройдет 14 сентября в Лондоне, начало — в 22:00 мск.

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