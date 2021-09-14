Колосков: Не вижу разницы между «Зенитом» и «Челси»

Вячеслав Колосков Фото: globallookpress.com
«Я не вижу колоссальной разницы между "Зенитом" и "Челси". Команда из Санкт-Петербурга неплохо укрепилась. Очень качественные футболисты!
Барриос, Малком, Азмун — это игроки высокого уровня.
Я не настроен пессимистично. Все зависит от того, как игроки "Зенита" подготовятся к матчу. Это очень важно. Если они не будут трепетать перед победителями Лиги чемпионов, то в этом случае может быть равная игра.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Зенит» — «Челси».
Матч «Зенит» — «Челси» пройдет 14 сентября в Лондоне, начало — в 22:00 мск.