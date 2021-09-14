Ибрагимович не поможет «Милану» в матче с «Ливерпулем»

Златан Ибрагимович Фото: globallookpress.com
Об этом рассказал главный тренер «россонери» Стефано Пиоли, подчеркнув, что у шведа возникли проблемы с ахилловым сухожилием.
«Рисковать нет смысла, впереди еще много других игр. Такие неприятности — это часть игры, но мы хорошо подготовлены. Я буду выбирать между Анте Ребичем и Оливье Жиру.
Жаль, что это произошло со Златаном, но мы скоро увидим его снова», — цитирует Пиоли Football Italia.
«Ливерпуль» примет «Милан» на «Энфилде» в среду, 15 сентября.