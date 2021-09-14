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    Ибрагимович не поможет «Милану» в матче с «Ливерпулем»

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не поможет своей команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    Об этом рассказал главный тренер «россонери» Стефано Пиоли, подчеркнув, что у шведа возникли проблемы с ахилловым сухожилием.

    «Рисковать нет смысла, впереди еще много других игр. Такие неприятности — это часть игры, но мы хорошо подготовлены. Я буду выбирать между Анте Ребичем и Оливье Жиру.

    Жаль, что это произошло со Златаном, но мы скоро увидим его снова», — цитирует Пиоли Football Italia.

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