Ибрагимович не поможет «Милану» в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Милана»не поможет своей команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Об этом рассказал главный тренер «россонери» Стефано Пиоли, подчеркнув, что у шведа возникли проблемы с ахилловым сухожилием.

«Рисковать нет смысла, впереди еще много других игр. Такие неприятности — это часть игры, но мы хорошо подготовлены. Я буду выбирать между Анте Ребичем и Оливье Жиру.

Жаль, что это произошло со Златаном, но мы скоро увидим его снова», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Ливерпуль» примет «Милан» на «Энфилде» в среду, 15 сентября.